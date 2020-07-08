إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن لشهر يوليو والاستعلام عن طريق الهوية

إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن لشهر يوليو، حيثُ من المقرر ان يقوم حساب المواطن السعودي بإيداع الأموال للمواطنين الجديد في تاريخ 9 يوليو الخميس المقبل.

أمس، أعلن حساب المواطن عبر موقعه الالكتروني، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجديد، وقرر أيضًا، تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، والتي تضمنت تعديلات تعلق استقبال أي طلبات جديدة لمقدمين على فتح حساب، من أجل الحصول على دعم من حساب المواطن.

وأكد حساب المواطن، أن التعديلات الجديدة تضمن إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه 18عامًا ما يزيد.

وشدّد على ضرورة أن يرفع كل فرد مستفيد من دعم الحساب، الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية)، وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من الإيداع.

ونبهت إلى أن مهلة رفع الاثباتات إلى تاريخ العاشر من شهر يونيو المقبل، للأفراد المستقلين لتعديل.

ويوم العاشر من يونيو الماضي، فقد أودع حساب المواطن حوالي 1.7 مليار ريال لدعم المستفيدين.

وبلغت نسبة المستفيدين من الحساب من الدفعة (31) 78%، وبلغ عددهم 12 مليون مستفيد وتابع.

وكان حساب المواطن قد اعلن، ان اجمال التعويضات بأثر رجعي عن الدفعات السابقة بلغت 27 مليون ريال.

خطوات فتح حساب جديد بحساب المواطن:

- أولًا: الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

- ثانيًا: اضغط على أيقونة «تفاصيل» ثم اختر «تحديث البيانات».

- ثالثًا: أكمل الخطوات بعد أن تضغط على أيقونة «التالي».

- رابعاً: قم بتسجيل جميع البيانات، التي يتطلب منك إدخالها (المعلومات الشخصية، العنوان، معلومات التابعين، معلومات الدخل الشهري، بيانات الحسابات البنكية).

اختر خيار التعهد على صحة البيانات، ثم الحفظ، ثم الضغط على إرسال، وبهذا يتم إرسال بياناتك بشكل محدث.

وفي حالة استبدال مستند بآخر، احذف المستند القديم، ثم اختر إدخال مستند جديد عبر رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، برقم الهوية الوطنية.

ويعد برنامج حساب المواطن مقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية وذلك لرفع رواتب المواطنين التي تقل عن الحد الأدنى.

الاستعلام في حساب المواطن عن طريق الهوية :

ويمكن الحصول على هذه المبالغ عن طريق التسجيل في الموقع على منصة بوابة حساب المواطن على الموقع الالكتروني (ضغط هنا).

بمجرد الدخول على الموقع الالكتروني، يمكنك لأي فرض التسجيل في حساب المواطن وتقديم المستندات اللازمة.

وبعد أن يدرس حساب المواطن الهيئة الاهلية للمواطن ترسل له بالقبول ويتم الحصول على الدعم في الشهر التالي والقدامى يمكنهم تحديث بياناتهم من خلال الدخول على الموقع ايضًا وتحديث البيانات وإضافة المستجدات إن وجدت.