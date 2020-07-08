محافظ أبو بكر يُغلق بلدة "عتيل" بسبب انتشار فيروس "كورونا"

أعلنت محافظة طولكرم بالضفة المحتلة، اليوم الأربعاء، إغلاق بلدة "عتيل" في المحافظة، بسبب ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيها.

وأوضح محافظ طولكرم عصام أبو بكر، انه قرر إغلاق البلدة لإتاحة المجال للطواقم الطبية لتتبع الخارطة الوبائية، وحفاظًا على سلامة المواطنين وصحتهم.

وذكر أبو بكر، ان كافة جهات الاختصاص تقوم بدورها وجهودها في بلدة "عتيل" لمحاصرة الوباء.

ودعا أهل "عتيل" إلى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة، في الالتزام المنازل؛ لتمكين الطواقم الطبية من تحديد الخارطة الوبائية للمصابين.

وتمنى أبو بكر، الشفاء العاجل للمصابين والسلامة لجميع المواطنين.

وأعلن مدير الرعاية الصحية بوزارة الصحة برام الله د. كمال الشخرة، اليوم، تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن ستيني من الخليل ليرفع عدد الوفيات في فلسطين لـ23 مواطناً.

وبلغت عدد الإصابات بالوباء في فلسطين 5092 إصابة حتى مساء أمس، في حين بلغت حالات عدد الحالات النشطة الكلي: 4402، وبلغ عدد المتعافين 668.