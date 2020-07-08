إصابة أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال بالسرطان

أفاد مكتب إعلام الاسرى، اليوم الأربعاء، بإصابة أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بورم السرطان.

وأوضح إعلام الاسرى، أن الأسير محمد عايد صلاح الدين (20 عاماً) من سكان بلدة حزما شرق القدس مصاب بالسرطان، مؤكدًا أن وضعه الصحي خطير للغاية.

واشار إلى انه نُقل قبل أسبوعين من سجن "عوفر" إلى مستشفى مدني تابع للاحتلال، وهناك تأكدت إصابته بالسرطان، بعد أن أجريت له فحوصات طبية.

ولفت إعلام الاسرى، إلى أن الأسير يقبع حاليًا فيما تسمى "بعيادة سجن الرملة".

وأعلنت مصلحة إدارة سجون الاحتلال، استشهاد الأسير سعدي الغرابلي (75 عامًا) اليوم، بعد معاناة مع المرض استمرت لسنوات طويلة، علمًا أنه أمضى 27 عامًا من الاسر داخل سجون الاحتلال.