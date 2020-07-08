سعر الدولار في لبنان اليوم 8/7/2020: الليرة تتراجع

شهد سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 8/7/2020، ارتفاعاً بنحو 100 ليرة ليسجل الدولار في السوق الموازية "السوداء" نحو 9300 ليرة.

وكانت الليرة اللبنانية قد فاجأت سوق المال في تسجيل تحسن مفاجئ في سعر صرف الليرة قارب هامش الألفي ليرة دفعة واحدة بين حدي 10500 ليرة ليعود التراجع اليوم.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر سعر الدولار في لبنان، في السوق السوداء أو المصرف المركزي.

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الليرة الدولار في المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 8_7_2020

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في المصرف المركزي اليوم الأربعاء 8/7/2020، وجاء على النحو التالي: 1 (USD) دولار امريكي = 1.511.97 (LBP) ليرة اللبنانية، فيما جاء سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة الدولار 0.00066 دولار .

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الأربعاء 8/7/2020، على النحو التالي: سعر الشراء9200 ليرة لبنانية، وسعر البيع 9000ليرة لبنانية.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي الذي تحدده مديرية العمليات النقدية، في كافة شركات تحويل الأموال وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance) ، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).

وتزدهر السوق السوداء في لبنان في ظل شح السيولة الدولارية لدى البنوك وشركات الصرافة، وفي ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية والموازية.

وبالنسبة لسعر الدولار الذي يحدده مصرف لبنان المركزي لشركات الصرافة فقد توقف عند 3850 ليرة لبنانية.

ولا تصرف شركات الصرافة للبنانيين الدولار بهذا السعر إلا بشروط معينة ولسداد 4 احتياجات فقط هي سداد رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.