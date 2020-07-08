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الصحة: تسجيل 475 إصابة جديدة بكورونا اليوم بينهم 21 حالة في العناية المكثفة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:50 - 08 يوليو 2020
فحص كورونا بغزة (12).JPG فحص كورونا بغزة (12).JPG
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الاربعاء 8/7/2020، عن تسجيل 475 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 21 حالة في العناية المكثفة .

وقالت الصحة خلال البيان الصباحي انه من بين الاصابات 316 في محافظة الخليل، و 14 في ضواحي القدس، وفي مدينة القدس 93، 23 محافظة بيت لحم، 6 محافظة طولكرم، 15 محافظة رام الله والبيرة، و6 محافظة نابلس، أريحا 2.

واشارت الصحة ان عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغت 21 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 5 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 1 مريض محافظة نابلس، 8 محافظة بيت لحم، 3 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).

- تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن (62 عاماً) من الخليل

- العينات قيد الفحص: 2500 عينة من مختلف المحافظات

- عدد الحالات النشطة الكلي: 4876

- عدد حالات التعافي: 668

- عدد حالات الوفاة: 23

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