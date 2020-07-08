تفاصيل يكشفها "حزب الله" لأول مرة عن دور "قاسم سليماني" في حرب تموز

كشف حزب الله اللبناني لأول مرة عن تفاصيل دور الشهيد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني في انتصار حرب تموز 2006 في لبنان .

نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشیخ نعیم قاسم، قال في مقابلة مع موقع "العهد" الإخباري، إن "سليماني كان متواجداً بصورة مباشرة في غرفة العمليات المركزية لتلبیة الحاجات الطارئة والملحة ولإعطاء الرأي في بعض الخطط العسكرية التي تواكب مواجهة العدو".

الشیخ قاسم أکّد أن "عدوان تموز سنة 2006 هو حرب إسرائيلية حقيقية على لبنان کانت تستهدف سحق المقاومة الإسلامية کما عبروا، لكن الحمد الله کان هناك التجهيز والاستعداد والجهوزية ووجود القیادة الحكیمة المتمثلة بسماحة الأمين العام وکذلك القيادات العسكرية الأساسية الجهادیة التي کانت حاضرة کالحاج عماد مغنیة والآخرین، والمساندة الیومیة التي کانت موجودة من قبل الحاج قاسم سليماني الذي أبی أن یغادر لبنان في عز المعارك وفي أشد الحروب التي کانت علی لبنان".

وأضاف: "سبب وجوده في غرفة العمليات کان یقتصر اللقاء علی العمل الجهادي. التقينا معه کشوری في ما بعد وکان هناك نقاش في کیفیة مساعدة الناس وکیفیة استثمار نتائج الحرب التي حصلت والانتصار الذي عم لبنان بحمده تعالی.

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.