وساطة تركية للإفراج عن معتقلي "حماس" في ليبيا وسط مباحثات طي الكتمان

طالبت حركة المقاومة حماس وساطة تركيا للإفراج عن عناصرها المعتقلين في سجن «معيتيقة» في ليبيا الذين تم اعتقالهم بتهمة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر بحركة حماس وفقا لصحيفة "الاخبار اللبنانية" انها لا تزال تجهل مصير المعتقلين الذين صدرت محكمة ليبية أحكاماً بحقهم قبل عام ونصف عام، على رغم أن منطقة السجن والمحكمة باتت تخضع لسيطرة «الوفاق» المدعومة من تركيا التي طالبت حماس مساعدتها لمعرفة مصير المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم مع إلغاء الأحكام بحقهم.

التحركات وفقا للصحيفة في هذا الملف لا تزال طي الكتمان خشية أن يحرج ذلك حكومة طرابلس التي لم تكشف بعد عن مصيرهم ، موضحاً ان حكومة طرابلس تجاوبت مع المطالب التركية «لكنها تريد إنهاء الملف من دون أن يسبب لها حرجاً لدى المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة، أو أن توجه إليها اتهامات بأنها تدعم ما يسمى "الإرهاب"، خاصة أن الاتهامات ضد المعتقلين تتعلق بدعم المقاومة في غزة وتهريب السلاح عبر الأراضي المصرية».

المصادر بينت ان الضغوط التركية متواصلة ربما تنتهي القضية خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: الاخبار اللبنانية