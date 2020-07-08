حقيقة تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

نفى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، الأنباء التي يتم تداولها بشأن تحديد موعد يجري تداولها، حول تحديد موعد لصرف مستحقات الأسر الفقيرة، في الضفة الغربية وقطاع.

وبين الديك، خلال تصريحات له، إنه لا يوجد موعد لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن ما يجري تداوله عارٍ عن الصحة.

وتداول العدد من نشطاء التواصل الاجتماعي معلومات حول صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الاسبوع القادم ، ليؤكد الديك انه في حال توفر السيولة النقدية، فإننا سنعلن عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، فيما لا يمكننا في الوقت الراهن الحديث عن موعد قريب بهذا الشأن".

ويشار الى ان حكومة رام الله تعاني من ازمة مالية بعد رفض استلامها اموال المقاصة رفضاً للضم ، مما ادى لتأخر صرف الرواتب ل60 يوماً.