موعد وتفاصيل مباراة برشلونة أمام جاره العنيد اسبانيول

يستضيف فريق برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 نظيره إسبانيول في مباراة ديربي إقليم كاتالونيا، والذي يجري ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني الممتاز.

كان الدوري الإسباني لكرة القدم، قد توقف، كما توقفت كل الدوريات الأوروبية الكبيرة، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ومع تضارب الأنباء بشان مستقبل «الليجا»، عادت المسابقة مرة أخرى، وهي المسابقة التي يحتدم فيها الصراع بين الغريمين التاريخيين ريال مدريد وبرشلونة على الصدارة.

وبعد العودة، ترنح برشلونة كثيراً في النتائج بثلاثة تعادلات أمام إشبيليه وسيلتا فيجو وأتلتيكو مدريد، ليمنح الصدارة إلى غريمه ريال مدريد بفارق 4 نقاط.

برشلونة، المنتشي من الفوز في الجولة الماضية على فريق فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف، خاض 34 مباراة في النسخة الحالية من «الليجا»، تمكن من الفوز فيهم في 22 مباراة، بفارق مباراة واحدة فقط عن ريال مدريد، بينما تعادل في 7 مباريات وخسر 5 مباريات، ليحتل المركز الثاني برصيد 73 نقطة، مع تبقي 4 مباريات على نهاية المسابقة.

وعلى الجانب الأخر، ففريق إسبانيول يحتاج لمعجزة كبيرة للبقاء في الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، متأخراً عن فريق ديبورتيفو ألافيس، صاحب المركز الـ17، وهو أخر المراكز الباقية في «الليجا» بـ9 نقاط كاملة.

ملعب المباراة | «كامب نو» وهو الملعب الأساسي لفريق برشلونة

معلق مباراة | الجزائري حفيظ دراجي

موعد المباراة | 23:00 بتوقيت مكة المكرمة