حماس: قرارات اليونسكو الأخيرة مؤشر على عزلة الاحتلال وفشل الضغوط الأمريكية

أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم الاربعاء 8/7/2020 ، ان قرارات اليونسكو"، التي اتخذت مؤخرًا، في اجتماع المجلس التنفيذي، وبالإجماع دون أي تغيير، لتأبيد الحقوق الفلسطينية الثابتة ، مؤشر جديد على عزلة دولة الاحتلال، وفشل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية في تزييف الشرعية الدولية لصالح المشروع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية.

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في "حماس"، باسم نعيم، في تصريح مكتوب له ان هذه القرارات، والعشرات قبلها، تحتاج إلى إجراءات عملية لفرضها واقعًا على الأرض، وإجبار دولة الاحتلال على احترام الحقوق الفلسطينية الثابتة غير القابلة للتصرف".

اعرب نعيم عن ارتياحه الشديد لرفض المنظمة الدولية "شرعنة العربدة الإسرائيلية في السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالقوة، وحماية التراث الثقافي والديني للفلسطينيين".