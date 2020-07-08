الذهب يقترب من أعلى مستوى منذ 2011

اقترب الارتفاع المتواصل لأسعار الذهب عالمياً ، ليقترب من مستوى مهم وهو 1800 دولار للأوقية "الأونصة" ، وذلك بالتزامن من تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.7 بالمائة إلى 1796.09 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وبفارق دولارات قليلة عن المستوى النفسي 1800 دولار.

المحلل الاقتصادي جيفري هالي، قال إن "الزيادة السريعة في حالات "كورونا"عالميا أضافت إلى حالة التوتر المستمرة، فيما يفضل المستثمرون التحوط من تلك المخاطرة عبر الذهب، حتى في الوقت الذي يشترون فيه الأسهم مجددا".

ويشهد سعر النفط بعض التراجع رغم ارتفاع الذهب، ويستعيد الدولار الأميركي شيئاً من التوازن فيما الأنظار على مخاطر إجراءات العزل في الولايات المتحدة.

وتراهن المصارف الاستثمارية العالمية الكبرى على ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار في العام المقبل، بسبب توسع الكتلة النقدية وارتفاع الطلب على المعدن الثمين في الاقتصادات.

راهن العديد من خبراء بشأن المعدن الثمين باتوا يراهنون على ارتفاع الذهب بسبب الضعف المحتمل في العديد من العملات الرئيسية في سوق الصرف العالمي

وضخّت المصارف المركزية الكبرى والحكومات أكثر من 18 ترليون دولار خلال الشهور الماضية لإنقاذ الاقتصادات وأسواق المال العالمية من الإفلاس.