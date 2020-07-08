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الذهب يحافظ على ارتفاعه في فلسطين اليم الاربعاء 8/7/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:36 - 08 يوليو 2020
الذهب الذهب
تقارير
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم مقابل الدينار الاردني والدولار الامريكي اليوم الاربعاء 8/7/2020، ارتفاعاً طفيفاً ، ليواصل الارتفاع الذي منذ الاسبوع الماضي.

وبلغ سعر الذهب اليوم الاربعاء 8/7/2020 ، جرام 24 ، 198.78 شيكل $57.98

تقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب اليوم في فلسطين 7/7/2020، بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ونقدم إليكم سعر الذهب اليوم في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويحرص الفلسطينيون على متابعة سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدينار.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم الاربعاء8/7/2020 بأسواق المال في فلسطين بالشيكل :

الذهب اليوم.JPG
الذهب.JPG
 

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