ميلان يحقق فوزاً مثيراً وتاريخياً على يوفنتوس

قلب ميلان الطاولة على ضيفه المتصدر يوفنتوس وحوّل تأخره أمامه بهدفين إلى فوز 4-2 في مباراة مثيرة جداً مساء الثلاثاء ضمن الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان يوفنتوس يمني النفس بالفوز والاقتراب خطوة إضافية من اللقب، لكن ميلان نجح في كسب النقاط الثلاث وعزز بهذا الفوز التاريخي من حظوظه الأوروبية في الموسم المقبل، إذ بات يحتل الآن المركز الخامس مؤقتاً برصيد 49 نقطة في حين تجمّد رصيد يوفي عند 75 نقطة في الصدارة وبات يبتعد عن لاتسيو الثاني الذي خسر (1-2) على أرض ليتشي بفارق 7 نقاط.

سجّل لميلان كل من زلاتان ابراهيموفتش (62) وفرانك كيسييه (66) ولياو (67) وانتي ريبيتش (80) وليوفنتوس ادريان رابيو (47) وكريستيانو رونالدو (53).

ونجح ميلان في الفوز على يوفنتوس للمرة الثانية في آخر 15مباراة بينهما مقابل 13 فوزاً للسيدة العجوز، وهي المرة الأولى منذ آذار/مارس 1989 التي يسجل فيها ميلان أربعة أهداف في مرمى يوفنتوس.

وهي المرة الأولى أيضاً التي يتلقى فيها يوفنتوس 4 أهداف في إحدى مباريات الدوري منذ 20 أكتوبر 2013 أمام فيورنتينا.

ونجح أخيراً ستيفانو بيولي مدرب ميلان الحالي في الفوز للمرة الأولى على اليوفي خلال مشواره التدريبي (خسر 11 مرة وتعادل 3 مرات).