ما الفرق بين الطاعون الدبلي و"الكورونا"..؟؟

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء 8/7/2020، أنها لا ترى في مرض الدبلي في الصين خطرا حقيقيا، مشيراً الى ان المرض ليس بدرجة خطر فيروس كورونا.

وبينت أنها لا تصنف الدبلي كطاعون أو وباء، مشيرة إلى أنها مستمرة بمراقبة أعداد الإصابات بالدبلي.

وجاءت تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن هذا المرض، عقب تسجيل الصيني في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد تسجيل إصابات مؤكدة بطاعون الدبلي خلال الأيام الماضية.

وبينما لا يثير الأمر مخاوف الخبراء حتى الآن، يشير البعض بقلق إلى تاريخ التعامل المبكر من قبل المنظمة العالمية مع تطورات فيروس كورونا، حيث أكدت في فبراير الماضي أنه ليس وباء، قبل أن تعود بعد أيام قليلة لتصفه بـ"عدو البشرية".

وسجلت أول إصابة بكورونا في سوق بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، قبل أن يتوحش الفيروس ليقتل أكثر من نصف مليون إنسان ويصيب ما يقرب من 12 مليونا.

بينما سجلت أول إصابة بالمرض الدبلي لدى راعي ماشية، حسب مصادر طبية أكدت أن حالة المصاب مستقرة، بينما سجلت إصابتان بالمرض لدى شقيقين تناولا لحم المرموط في ذات المنطقة.

ودفعت السلطات الصينية إلى منع صيد وتناول الحيوانات التي قد تكون حاملة للطاعون، لا سيما المرموط في بعض المناطق، حتى نهاية العام، وتم حض السكان على الإبلاغ بوجود أي قوارض مريضة أو ميتة.

وبينما لم يستقر العلماء حتى الآن على أصل فيروس كورونا وكيفية انتقاله للإنسان، فإن مرض الدبلي تسببه بكتيريا يرسينيا الطاعونية، ويمكن أن ينتقل للإنسان من الجرذان المصابة والبراغيث، لكنه قابل للعلاج، وقد توفي بسببه 5 اشخاص في الصين منذ عام 2014، حسب لجنة الصحة الصينية.