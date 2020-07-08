تعيين مستوطن لقيادة فرقة الضفة المحتلة

قرر قائد أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أفيف كوخافي تعيين قائد جديد لفرقة الضفة المحتلة، حيث وقع الاختيار هذه المرة على ضابط يعيش في مستوطنات الضفة الغربية في سابقة هي الأولى من نوعها.

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية، أن القائد الجديد يدعى " آفي بلوت" الذي يسكن في مستوطنة "نفيه تسوف" قرب رام الله حيث كان يشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال العامين الأخيرين.

يذكر أن "بلوت" 46 عام ولد في القدس المحتلة وتربى في مستوطنة "نفي تسوف" ، كما يعد من خريجي المدرسة الدينية العسكرية في مستوطنة "عيلي" والمعرفة بتطرفها.

وشغل "بلوت"، مناصب من بينها قائداً لوحدة "ماغلان" الخاصة ، قائداً للكتيبة 101 واشترك في القتال شمالي قطاع غزة خلال حرب العام 2014 ، كما شغل منصب قائد الجيش جنوبي الضفة وقائداً للواء "عوز" وهو لواء الكوماندوز الخاص.