جيش الاحتلال يفرض قيوداً على جنوده بسبب "فيروس كورونا"

شدد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 8/7/2020، من إجراءاته في القواعد العسكرية، بعد الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات "بفيرس كورونا" في الكيان والذي وصل الى أكثر من 12 ألف مصاب.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن التعليمات الجديدة تشمل بقاء الجنود في القواعد أو المهام العسكرية حتى 21 يوم دون العودة إلى البيت، على أن تتم عودتهم ما بين يومي الخميس والأحد ، كما يحظر على الجنود الخارجين في إجازة الى البيت الخروج منه ويسمح بلقاءات مع دائرة ضيقة.

كما تقرر منع التجمهر والمحافظة على تعليمات الأمان عبر ارتداء كمامة والحفاظ على تباعد مترين واقتصار الاشتراك في الاجتماعات على 10 أشخاص فقط مع التباعد ، بالإضافة لحظر التجمع بمكان مغلق لأكثر من 30 جندي وفي منطقة مفتوحة يحظر التجمهر لأكثر من 50 جندي.