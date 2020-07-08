رسمياً: استشهاد الأسير سعدي الغرابلي داخل مستشفى "كابلان"

أعلنت جمعية واعد اليوم الأربعاء 8/7/2020، أن الاحتلال "الإسرائيلي" أبلغ رسمياً الحركة الأسيرة باستشهاد الأسير "سعدى خليل الغرابلى" (75 عاماً) من سكان حي الشجاعية بقطاع غزة .

وكانت معلومات متضاربة قد أعلنت أول أمس استشهاد الغرابلي، إلا أن مصادر رسمية نفت ذلك، حيث كان يعاني وضعاً صحياً خطيراً.

ويقبع الغرابلي، في مستشفى كابلان بالداخل المحتل في وضع صحى خطير، في العناية المركزة، حيث كان يعانى من العديد من الامراض المزمنة وفى مقدمتها ارتفاع السكر وضغط الدم، و تراجعت صحته في الآونة الاخيرة وظهرت اورام لا يعرف طبيعتها في البروستاتا والمسالك البولية، تسبب له آلام شديدة وكان يصرخ من شدة الألم ولا يستطيع النوم .

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال رفض عرضه على طبيب مختص لمعرفة طبيعة الورم الذى عانى منه في الفترة الأخيرة.