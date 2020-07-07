السيد نصرالله: السفيرة الأمريكية تتعاطى مع البلاد "كأنها حاكم عسكري أو مندوب"

اتهم الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، السفيرة الأمريكية في لبنان بأنها تتعاطى مع البلاد "كأنها حاكم عسكري أو مندوب سامي."

وفي كلمة له حول آخر التطورات السياسية في لبنان، قال السيد نصرالله أنه "شهدنا خلال الشهور الماضية منذ أن شرّفت السفيرة الأميركية الجديدة بدل أن تلتزم بالاتفاقيات الدولية ودور السفراء هي تتعاطى مع لبنان كأنها حاكم عسكري أو مندوب سامي."

وتساءل السيد نصرالله "ما علاقة السفيرة الاميركية بالتعيينات المالية؟" وأضاف قائلاً: "هذا حصل وهددت الكثير من المسؤولين وطالبت بالإتيان بفلان نائب حاكم مصرف لبنان أو رئيس لجنة الرقابة على المصارف،" مضيفاً باللهجة اللبنانية "إذا ما تجيبوا يا ويلكم".

وأوضح: "مثال آخر على تدخلاتها في لبنان بالأيام الماضية، ينقل عنها انها قالت ان هذه الحكومة انتهت، ما علاقتك؟ الشعب هو من يقرر اذا الحكومة تبقى أو تستقيل وليس السفيرة الاميركية."

وقال الأمين العام لحزب الله أن "أكثر من ذلك السفيرة اليوم تناقش تركيبة الحكومة المقبلة المقترضة وعندما تهاجم السفيرة فريقاً لبنانياً وازناً وتصفه بأبشع الصفات وهناك دولة في لبنان ساكتة عن الامر."

و قال السيد حسن نصرالله أن " معركة مواجهة الانهيار والجوع هي معركة لبنان كما معركة المقاومة العسكرية لتحرير الارض هي معركة لبنان وشعبه وكما معركة محاربة الجماعات الارهابية هي معركة لبنان وشعبه، لذلك نحن سنحضر بقوة كحرب الله، واعلن اننا في حزب الله بكل ما لديه من امكانيات وقدرات سنكون في قلب مواجهة المعركة الاقتصادية وسنتعاون مع الجميع".

و أضاف: "علينا ان نعود لنكون مزارعين وننقذ بلدنا من اجل الجميع كمناطق وشعب لبنان وفئات، هذه مرحلة جديدة يجب أن نذهب اليها، كل الارض الصالحة للزراعة يجب زراعتها، حدائق المنازل، على الشرف والسطوح يجب أن نزرع، ويدنا ممدودة للجميع، ويجب أن نرفع شعار "عندما نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع فعندها نحن شعب جدير بالسيادة والحرية والاستقلال.

و قال الامين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، ان من شروط الحياة الكريمة لأي شعب ان يكون شعبا منتجا، مشيرا الى ان الزراعة والصناعة لأي شعب كالأوكسيجين والماء، وان تغيير المعادلة هو الذهاب إلى الانتاج والمسؤولية على الدولة والشعب معا.