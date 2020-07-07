سعر الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 7-7-2020 بالريال القطري، نرصد لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر جرام الذهب بالريال القطري، وسعر الأونصة بمختلف أعيرة الذهب.

وقد جاءت سعر الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 7-7-2020 كالتالي:

سعر جرام الذهب بقطر عيار 24 اليوم: 207.86 ريال قطري.

سعر جرام الذهب فبقطر عيار 22 اليوم: 190.54 ريال قطري.

سعر جرام الذهب بقطر عيار 21 اليوم: 181.88 ريال قطري.

سعر جرام الذهب بقطر عيار 18 اليوم: 155.89 ريال قطري.

سعر أونصة الذهب بالريال القطري من عيار 24 قيراط: 6,449.82 ريال.

سعر أونصة الذهب بقطر عيار 22 قيراط: 5,920.93 ريال.

سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط: 5,643.59 ريال.

سعر اليوم لأونصة الذهب بقطر عيار 18 قيراط: 4,837.36 ريال.