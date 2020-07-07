الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يبلغ ذروته بعد بل ازدادت وتيرة انتشاره

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس كورونا في العالم لم يبلغ مرحلة الذروة بعد، بل أن وتيرة انتشاره ازدادت.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع الوبائية في أمريكا اللاتينية لا تبدو جيدة مع ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وقال إن ظهور العلامات على تراجع معدلات الوفيات بالفيروس عالميا "لا يعني نجاح" مكافحة الجائحة.

وأكد غيبريسوس أن المنظمة تدرس حاليا إمكانية انتقال الفيروس عبر الهواء، مشيرا إلى أن الأدلة على هذا الاحتمال "تتزايد" لكنها "ليست نهائية حتى الآن".

و يشار الى أن مدير الصحة العالمية أكد الأسبوع الماضي أن المنظمة سترسل فريقا علميا إلى الصين للتحقيق في أصول الفيروس.