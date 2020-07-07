ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يبلغ ذروته بعد بل ازدادت وتيرة انتشاره

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:00 - 07 يوليو 2020
مدير عام منظمة الصحة العالمية مدير عام منظمة الصحة العالمية
تقارير
جوال
مشاركة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس كورونا في العالم لم يبلغ مرحلة الذروة بعد، بل أن وتيرة انتشاره ازدادت.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع الوبائية في أمريكا اللاتينية لا تبدو جيدة مع ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وقال إن ظهور العلامات على تراجع معدلات الوفيات بالفيروس عالميا "لا يعني نجاح" مكافحة الجائحة.

وأكد غيبريسوس أن المنظمة تدرس حاليا إمكانية انتقال الفيروس عبر الهواء، مشيرا إلى أن الأدلة على هذا الاحتمال "تتزايد" لكنها "ليست نهائية حتى الآن".

و يشار الى أن  مدير الصحة العالمية أكد الأسبوع الماضي أن المنظمة سترسل فريقا علميا إلى الصين للتحقيق في أصول الفيروس.

الأكثر مشاهدة

متعلقات