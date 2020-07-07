رابط نتائج الثانوية العامة 2020 في الامارات

نتائج الطلاب الامارات ننشر رابط نتائج الثانوية العامة 2020..أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإمارات عن قيامها بإعلان النتيجة اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج خلال ساعات قليلة لطلاب الثانوية العامة الإماراتية الفصل الدراسي الثاني 2020..

نتيجة الثانوية الإماراتية 2020-2021

وانتهت وزارة التربية والتعليم بالإمارات من تصحيح الأعمال الإلكترونية للطلاب بالمرحلة الثانوية، وأشارت في تصريحات صحفية أنه سيتم اعتماد النتائج وإعلانها لكافة الطلاب والطالبات يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 أى اليوم خلال ساعات.

وتجدر الإشارة أن طلاب المرحلة الثانوية قد قاموا بتأدية الامتحانات للفصل الدراسي الثاني بشكل إلكتروني، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عبر المنصات التي أطلقها الوزارة من أجل أداء الامتحان في المنزل دون الحاجة إلي الذهاب إلي المدرسة حفاظاً علي سلامة وآمن الطلاب من الإصابة بالفيروس كورونا.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الإماراتية 2020

وتم تحديد بعض الخطوات التي من شأنها الكشف ومعرفة نتائج الطلاب الامارات 2020-2021، ويُمكن ذلك من خلال إتباع الخطوات الأتية:

أولاً- قُم بالدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”المنهل” عبر شبكة الإنترنت من خلال الرابط بالأسفل.

ثانياً- عند الدخول يتم ملئ كافة البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة.

ثالثاً- قم بالنقر علي زر “عرض النتيجة”.

رابط نتائج الثانوية العامة 2020

للدخول على موقع “المنهل” التابع لوزارة التربية والتعليم بالإمارات من أجل معرفة النتيجة يُمكن بكل سهولة اضغط "هنــــــــــــــا”

و من المقرر أن يتم الإعلان النهائي والرسمي لنتائج الثانوية العامة بالإمارات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، بشكل إلكتروني، ويترقب العديد من الطلاب إعتماد النتيجة رسمياً، ولا ننسي أنه يُمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال إتباع الخطوات بالأعلي.