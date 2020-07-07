رابط تسجيل الحج 1441-2020 عبر موقع وزارة الحج و العمرة

local haj gov sa – وزارة الحج والعمرة | تسجيل الحج 1441-2020 ، كما نتعرف من خلال هذا التقرير علي شروط الحج لهذا العام مع نشر رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية عبر شبكة الإنترنت.

يُعد رابط local haj gov sa – وزارة الحج والعمرة من أجل تسجيل الحج 1441-2020 من أهم الاهتمامات التي تشغل بال الكثيرون من السعوديين خلال هذه الفترة، فعقب أن أعلن مجلس الوزراء السعودية، عن فتح باب التقديم علي الحج الداخلي أي المتواجدون داخل السعودية فقط، بعدد محدد، والجميع يسارع من أجل الحجز الإلكتروني.

وقبل أن ننشر لكم رابط التسجيل في الحج الإلكتروني 1441-2020 ، هل تعلم أن شروط الحج لهذا العام جاءت كالتالي:

أن يكون الحج قاصر على من هم دون الـ65 عاماً ومنع كافة من يعانون أمراض مزمنة.

فحص طبي سابق قبل وصول المشاعر المقدسة.

عزل منزلي لاحق لأداء المناسك بخلاف متابعة الحجيج أثناء أداء الفريضة

كل شخص متقدم لأداء فريضة الحج سيتقدم للقيام بأعمال المسح والفحص للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

أن يكون الشخص المتقدم لأداء مناسك الحج لائق صحيًا وجسديًا وخالي من أي أمراض مزمنة.

الأولوية للحج للذين يعملون في قطاعات الأمن في المملكة العربية السعودية.

رابط تسجيل الحج الإلكتروني 1441-2020 من هنا