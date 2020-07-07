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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الشرطة تشرع غداً بتطبيق نظام المخالفات بحق غير الملتزمين باجراءات الوقاية بالضفة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 19:01 - 07 يوليو 2020
الشرطة الشرطة
تقارير
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أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، العقيد لؤي ارزيقات بان الشرطة ستشرع اعتبارا من صباح الغد الاربعاء بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 المتمثل بتحرير مخالفات بحق المواطنين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بمكافحة فايروس كورونا.

وناشد العقيد ارزيقات المواطنين واصحاب المصانع والشركات والمنشآت ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية، وعدم مخالفة اي اجراء صحي وذلك في سبيل الحد ومكافحة جائحة كورونا.

واكد ارزيقات بان المخالفات ستكون من قبل جهاز الشرطة وفقا لنموذج مخالفات خاص تم طباعته لهذا الغرض وسيمنح الشخص المخالف مدة 30 يوما للدفع و30 يوما للتوجه للمحكمة في حال عدم الدفع في المهلة الاولى .

وجاءت المخالفات لغير الملتزمين بناء على قرار مجلس الوزراء على النحو التالي:-

مادة 2 :-

عدم ارتداء الكمامة والقفازات 100 شيقل

عدم مراعاة قواعد التباعد 100 شيقل

عدم مراعاة تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة 100 شيقل

مادة 3 :-
المنشأة او الشركة او المحل التجاري او مقدم الخدمة
عدم الزام روادها بارتداء الكمامة والقفازات 500 شيقل
عدم الزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات 500 شيقل
عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيها500 شيقل
عدم مراعاتها تعليمات السلامة الاخرى الصادرة عن الجهات المختصة 500 شيقل
مادة 4 :-
بخصوص شركات ووسائل النقل العام
عدم الزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات 250 شيقل
عدم مراعاتها التباعد الاجتماعي فيها 250 شيقل
عدم مراعاتهم تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة 250 شيقل

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