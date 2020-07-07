"انصار الله" تدعو المواطنين والمقيمين في السعودية الابتعاد عن الأماكن العسكرية

دعت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالابتعاد عن جميع الاهداف العسكرية او ذات طبيعة عسكرية أو لها علاقة بالجانب العسكري.

وحذر المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، المدنيين السعوديين الاقتراب من القصور في المملكة، قائلاً: إنها "أصبحت ضمن الاهداف".

وأوضح المتحدث في لقاء متلفز، أن "المسيرات والصواريخ تتجه نحو أهدافها وفق مسار مرسوم مسبقًا، مشيرًا إلى انها لا تضر المدنيين السعوديين، وأن الذي يعرضهم للخطر هي الصواريخ الاعتراضية التي تسقط عليهم".

وبيّن أن محاولات الطائرات السعودية لإسقاط المسيرات، هي من تؤدي لوقوع لإصابات بين صفوف المدنيين، موجهًا رسالة اسماها "قوى العدوان" وجاء فيها: "حربكم الاقتصادية ستكون عواقبها وخيمة وقد تمتد نيرانها إلى عقر داركم عما قريب".

وأشار الناطق، إلى أن قواته نجحت في استهداف أهداف حساسة داخل المملكة، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع أن يوقف عملياتنا العسكرية.