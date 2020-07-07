صحيفة: حملة خارجية تستهدف العملة الوطنية اللبنانية (الليرة)

أكدت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن هناك حملة خارجية تستهدف العملة الوطنية اللبنانية (الليرة).

وأوضحت الصحيفة، أن الحملة الخارجية تستهدف الليرة، من خلال خفض قيمتها بالنسبة للدولار الأمريكي.

وبيّنت أن بعض الصرافين في لبنان يتلاعبون في ضبط الدولار، واصفًا اياهم بـ"المافيا".

وأشار إلى أنه يتم التحكم بالدولار في الاسواق السوداء، وتتحكم بها بقفزات جنونية ‏وغير واقعية للدولار.

ولفت إلى أن العوامل الداخلية المتعددة لها دور في الانهيار المالي في الدولة، منها عجز السلطة، وانعدام الثقة الشعبية بالمنظومة السياسية.

يشار إلى أن الليرة اللبنانية فقدت قيمتها قرابة 80%، بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشبة في لبنان، فيما تسعى السلطات اللبنانية لانقاذ العملة الوطنية، من خلال منافذ عدة.