الصحة بغزة تعلن عزمها إرسال فريق طبي إلى الضفة لمواجهة فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن عزمها إرسال فريق طبي متعدد المتخصصات إلى الضفة المحتلة، من أجل المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واكد صرح وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش: ان وزارة الصحة بغزة قررت إرسال فريق طبي مؤهل ومتعدد التخصصات للمحافظات الشمالية من أجل مساندة زملائهم في مواجهة وباء كورونا.

وأوضح أبو الريش، أن التحديات المختلفة تحتم علينا أن نقف موحدين في مواجهتها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 278 في محافظة الخليل، و8 في ضواحي القدس، 8 محافظة بيت لحم، 4 محافظة طولكرم، 6 محافظة رام الله والبيرة، و2 محافظة نابلس.

وأكدت الصحة، تسجيل ثلاث حالات تعافٍ في محافظة نابلس لمرضى مصابين بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد العينات قيد الفحص: 3 آلاف عينية من مختلف المحافظات، عدد الحالات النشطة الكلي: 4402حالة، وعدد حالات التعافي: 668، اما عدد حالات الوفاة فقد بلغت 22 حالة وفاة.