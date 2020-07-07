خسائر كبيرة يتكبدها مزارعي غزة بسبب ازمة "كورونا"

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة، اليوم الثلاثاء، ان ما يزيد عن 25 ألف مزارع في قطاع غزة، تكبدوا خسائر مالية كبيرة، جراء اجراءات مواجهة فيروس كورونا العالمية.

وأوضح رئيس الاتحاد سامي العمصي في بيان له، أن المزارعين تكبدوا خسائر منذُ بدء فرض حالة الطوارئ في القطاع، مارس الماضي.

وبيّن العمصي، أن إغلاق المعابر ووقف التصدير المحاصيل الزراعية إلى الخارج، بالإضافة إلى بيع المنتج الزراعي في السوق المحلي بأقل من الثلث، أدى لتكبدهم لخسائر كبيرة وتسريح مئات العمال.

وأشار إلى أن "هذا القطاع يمثل الأمن الغذائي للقطاع المحاصر".

ودعا رئيس العمصي، جميع الجهات المعنية المحلية والدولية إلى ضرورة تقديم الاغاثة العاجلة للقطاع الزراعي، بواقع 35 ألف عامل.