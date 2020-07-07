الاحتلال يعتقل مواطن من قطاع غزة من حاجز بيت حانون

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنًا من قطاع غزة، أثناء سفره من حاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع.

وأكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الله شاكر الدغمه (38 عامًا)، من سكان مدينة رفح جنوب القطاع، اثناء توجهه امس، إلى الضفة المحتلة.

وأوضحت الهيئة، أن الدغمه كانت متوجهة إلى الضفة للتبرع بالنخاع لشقيقه الذي يعالج في مستشفى "تل هشومير" في داخل الفلسطيني المحتل عام 1948، منذُ أشهر .

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تستغل سفر المواطنين من قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، لاعتقالهم، بدعوى ومزاعم واهية، فيما تسمح سلطات الاحتلال 4% من سكان القطاع للسفر منه.