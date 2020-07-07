طريقة عمل المعكرونة بصدور الدجاج السهلة والبسيطة.. ومكوناتها متوفرة في المطابخ

يبحث السكان عن طريقة عمل المعكرونة بالدجاج، في محركات البحث منها جوجل، وذلك من اجل الحصول على مكونات الوجبة ومعرفة خطوات عملها لتطبيقها في البيت بأريحة تامة.

وتشتهر المعكرونة بصدور الدجاج بطعمها اللذيذ والشهي ورائحتها النافذة والقوية، وهو ما ساعدها على الانتشار في وقت قصير، فيما تعتبر طريقة اعدادها سهلة وبسيطة جدًا في المنزل.

وفي هذه المقالة، سوف نتطرق إلى أبرز مكونات وجبة المعكرونة بالدجاج، إضافة إلى خطوات إعدادها الستة في فرن المنزل.

وفي الفترة الأخيرة، بدأت الوجبة تحقق شهرة عالية في منازل السكان، لاسيما في المنطقة العربية باعتبارها وجبة شرقية، بعد ان أثبتت حضورها القوي بين الاطباق الاخرى على موائد الطعام.

وأيضًا في هذه المقالة، سنتعرف على مكونات المعكرونة بالدجاج، أهم خطوات اعدادها في المنزل، علمًا أن خطوات طريقة عملها سهلة وبسيطة للغاية.

مكونات المعكرونة بالدجاج:

كيلو من المكرونة (من النوع المفضل).

نصف كيلو من صدور الدجاج.

بصلة مفرومة ذات حجم متوسط.

كريمة للطبخ.

كوب من مياه المكرونة المسلوقة.

ملعقة من زيت الزيتون أو أي نوع من أنواع الزيوت المفضلة.

القليل من الملح.

ثلاث فصوص من الثوم (مفرومة جيدًا).

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ثمرتان من الطماطم مقطعتان قطعًا صغيرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

القليل من الفلفل الأسود.

خطوات عمل المعكرونة بالدجاج:

أولاً: في الخطوة الاولى من إعداد الوجبة، يترتب على الصانع سلق المكرونة بشكل مناسب وعلى حسب التعليمات المدونة على العبوة، ثم قم بتصفية المعكرونة من المياه، مع الاحتفاظ بكوب من مياه السلق جانبًا لإعادة استخدامه مرة أخرى.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الاولى، نتأتي للخطوة التالية: على المُعدّ أن يقطع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة متساوية الحجم تقريبًا، مع إضافة الملح والفلفل الأسود والبابريكا لتتبيلها بشكل جيد، ثم يوضع وعاء عميق على نار عالية، ويتم تسخين الزيت فيه لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق تقريبًا.

ثالثًا: قم بإضافة الدجاج إلى الزيت ويقلب جيدًا على الجانبين لمدة دقيقتين إلى أن يتغير لونه، ثم أضف البصل إلى الدجاج ويقلب المزيج ويٌترك على النار لمدة دقيقتين.

رابعًا: وبعدها الخطوة السابقة، قم بإضافة الثوم ويُترك المزيج مرة أخرى لمدة دقيقتين إضافيتين.

خامسًا، ثم أضف طلصة الطماطم وقلبها مع الخليط، واتركه يُطهى لمدة دقيقة أخرى تقريبًا، وبعدها تضاف الكريمة والمكرونة ويترك المزيج ليغلي مع إضافة الملح والفلفل الأسود المتبقي.

سادسًا: وفي الخطوة الاخيرة، قم بإضافة المعكرونة المسلوقة إلى الخليط السابق وتقلب جيدًا وتُترك لمدة دقيقتين على نار هادئة مع المكونات الأخرى، وبعد ذلك يتم تقديمها في وعاء وتصبح جاهزة للأكل.