إثيوبيا: سنبدأ بملء خزان سد النهضة وخلافنا مع مصر في فترة التشغيل

أكدت دولة اثيوبيا الافريقية، اليوم الثلاثاء، أنها سوف تبدأ بملء خزان سد النهضة بمياه النيل، خلال الأيام المقبلة، فيما لم تتوصل السلطات الاثيوبية إلى اتفاق واضح مع مصر حول لملء السد.

وأوضح رئيس وزراء اثيوبيا، آبي أحمد، ان اديس أبابا تريد ملء خزان السد، من أجل الاستفادة من موسم الامطار الغزيرة.

وأشار أحمد، إلى أن خطوة بلادة لن تلحق بدولة مصر العربية أي ضرر، وقال في تصريحات صحفية، إن" خلاف بلاده مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد"، مضيفًا أن هذا الخلاف سيحل في البيت الافريقي.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تتحدث عن مل اثيوبيا سد النهضة سرًا، أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس محمد السباعي، إنه لا توجد أي معلومات بذلك الأمر.

وذكر المتحدث السباعي، أن المفاوضات بين دول النيل الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) مستمرة برعاية الاتحاد الافريقي، لافتًا إلى أنه لا يوجد جديد حتى الوقت الراهن، بخصوص التوافق على ملء سد النهضة.

وازداد التوتر بين القاهرة وأديس ابابا في الفترة الاخيرة، عقب إعلان الأخيرة عن استعدادها لملء خزان سد النهضة دون موافقة مصر، وهو ما يحرمها من حصتها من مياه النيل، وفق بيان سابق للرئاسة المصرية.

وبحسب اتفاقية تقاسم نهر النيل الموقعة عام 1959، فإن مصر تحتفظ بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بثمانية مليار متر مكعب سنوياً.