إيران تكشف عن تفاصيل انفجار محطة "رضائي نجاد" النووية

كشف مركز الدبلوماسية العامة والإعلام في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن التفجير التي حدثت في موقع محطة الشهيد رضائي نجاد النووية، في محافظة "يزد" وسط الدولة.

وذكر المركز الايراني، أن عناصر معادية لإيران نشرت عبر منافذ وسائلها الاعلامية أخبار كاذبة حول حدوث انفجار جديد في محطة رضائي النووية، نافيًا وقوع انفجار في المحطة.

واوضح أن الصور التي نشرت عبر وسائل الاعلام والتي زعم مروجوها انها التقت بواسطة الاقمار الصناعية عن موفع الانفجار غير صحيح.

وأشار إلى ان (إسرائيل) تقف وراء تلك المزاعم لمعادة إيران، عبر مروجيها في المنطقة، بهدف ممارسة أقصى ضغط على دولة إيران الإسلامية.

يشار إلى أن السلطات الايرانية اعلنت الخميس الماضي، وقوع انفجار موقع "نظنز" النووية، وسبقه وقوع انفجار في محطة "مدحج زرغان" للغاز بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران، السبت الماضي، بالإضافة إلى انفجار وحريق في المركز الطبي "سينا أطهر"، أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 14 آخرين.

ولا تزال السلطات الايرانية تجري تحقيقات سرية حول احداث الانفجارات، وفق مسؤولين ايرانيين.

وكان وزير الحرب الاسرائيلي السابق، افيغدور ليبرمان، قد صرح أمس، ان (إسرائيل) تقف وراء تفجير موقع "نظنز" الايراني.