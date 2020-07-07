اجتماع اشتيه يشدّد الرقابة على إجراءات كورونا ويبحث رفع مستوى التواجد الأمني في المناطق الموبوءة  

شدّد رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتيه، اليوم الثلاثاء، الرقابة وإيقاع العقوبات على المخالفين لإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد المتبعة من قبل الجهات الرسمية، في كافة محافظات الضفة المحتلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع اشتيه مع قادة الاجهزة والهيئات الامنية في رام الله، حيث بحثا الاجراءات الجديدة للحد من تفشي الوباء، بعد تسجيل ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاصابة.

ونبه اشتيه، جميع المواطنين بضرورة اتباع الاجراءات السلامية، خصوصا فيما يخص إقامة الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات بشكل عام.

وأشار إلى ان التجمعات البشرية في الاعراس وبيوت العزاء والعامة المتسببة بنحو 82% من مجمل الإصابات في محافظات الضفة.

وبحث اشتيه خلال الاجتماع، رفع مستوى التواجد الأمني في المناطق المصابة والأكثر تعرضا إلى تفشي الوباء، وذلك قبل رفع التوصية النهائية إلى الرئيس محمود عباس.

وناقش مع الاجهزة الامنية، إيجاد وسائل لفرض الإجراءات في المناطق التي يمنع الاحتلال قوات الأمن من الوصول لها، فيما استعرض قادة الأجهزة خططهم الأمنية للفترة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع، أفكار لتعزيز الشراكة مع مختلف مكونات المجتمع للمساهمة في توعية الجمهور ووقف المناسبات الاجتماعية، استكمالا لدعوة رئيس الوزراء لتبني ميثاق شرف بمنع المناسبات الاجتماعية، وكذلك تفعيل دور لجان الطوارئ.