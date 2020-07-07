الأمن الروسي يعتقل جاسوس خطير لصالح (الناتو)

اعتقلت الاجهزة الأمنية الروسية، اليوم الثلاثاء، جاسوسًا يعمل لصالح حلف (الناتو) الأطلسي الأوروبي، وفق موقع سبوتنيك الروسي.

وأوضح الموقع الروسي، ان الامن الروسي أعتقل مستشار مدير عام وكالة شركة "روسكوسموس" الحكومية، إيفان سافرونوف، بموجب مادة 275 الجنائي بتهمة "الخيانة العظمى".

وبيّنت أن إجراءات التحقيق مع سافرونوف جارية حاليا، وأن الشركة الحكومية تقدم جميع أنواع المساعدة لسلطات التحقيق، مشيرةً إلى أن الامن الفدرالي اعتقله على شبهة نقله معلومات سرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ولفت إلى أنه جمع وسلم أسرار الدولة المتعلقة بالتعاون العسكري التقني والدفاع والأمن في روسيا لمندوب الوكالة، إلى (الناتو).