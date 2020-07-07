الصحة بغزة: أجرينا 38 عينة جديدة ولا إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 38 عينة جديدة للتأكد من خلو الاشخاص من الاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدةً عدم تسجيل إصابات جديدة.

وأوضحت في تقريرها اليومي حول أخر المستجدات لفيروس كورونا (كوفيد-19)، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بها بالإصابة بفيروس كورونا منذُ مارس الماضي، بلغت 964,12 عينة، منها 892,12 عينة سلبية، و72 إيجابية أي إصابة.

وبيّنت أن عدد الحالات التي شفيت من المرض بلغ 60 حالة، فيما لا تزال 11 حالة بحالة نشطة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.