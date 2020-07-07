6 خطوات طريقة عمل المعكرونة بالدجاج في المنزل

طريقة عمل المعكرونة بالدجاج، حيثُ تعتبر وجبة المعكرونة بصدور الدجاج من الوجبات الشهيرة والحاضرة دومًا في بيوت السكان خاصة بالدول العربية، إذ يتميز طعمها بأنه شهي ولذيذ للغاية.

وتعتبر طريقة عمل المعكرونة بالدجاج، سهلة وبسيطة للغاية، في حين يترتب على صانع الوجبة توفير مكونات الوجبة، مع اتباع خطوات التحضير وهو ما وفرناه في هذه المقالة الرائعة.

وانتشرت وجبة المعكرونة بالدجاج، بصورة رهيبة جدًا في الفترة الاخيرة، حيثُ سجل موقع جوجل ارتفاعًا على طلب الحصول على طريقة عمل الوجبة.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم على وضع مكونات المعكرونة بالدجاج، التي تتوفي في معظم المطابخ والاسواق، وخطوات تحضيرها في المنزل، كما ستبقى الوكالة توفر لحضراتكم طريقة أعداد أشهى المأكولات والمشروبات المختلفة.

مكونات المعكرونة بالدجاج:

كيلو من المكرونة (من النوع المفضل).

نصف كيلو من صدور الدجاج.

بصلة مفرومة ذات حجم متوسط.

كريمة للطبخ.

كوب من مياه المكرونة المسلوقة.

ملعقة من زيت الزيتون أو أي نوع من أنواع الزيوت المفضلة.

القليل من الملح.

ثلاث فصوص من الثوم (مفرومة جيدًا).

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ثمرتان من الطماطم مقطعتان قطعًا صغيرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

القليل من الفلفل الأسود.

طريقة عمل المعكرونة بالدجاج (خطوات):

أولاً: في الخطوة الاولى من إعداد الوجبة، يترتب على الصانع سلق المكرونة بشكل مناسب وعلى حسب التعليمات المدونة على العبوة، ثم قم بتصفية المعكرونة من المياه، مع الاحتفاظ بكوب من مياه السلق جانبًا لإعادة استخدامه مرة أخرى.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الاولى، نتأتي للخطوة التالية: على المُعدّ أن يقطع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة متساوية الحجم تقريبًا، مع إضافة الملح والفلفل الأسود والبابريكا لتتبيلها بشكل جيد، ثم يوضع وعاء عميق على نار عالية، ويتم تسخين الزيت فيه لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق تقريبًا.

ثالثًا: قم بإضافة الدجاج إلى الزيت ويقلب جيدًا على الجانبين لمدة دقيقتين إلى أن يتغير لونه، ثم أضف البصل إلى الدجاج ويقلب المزيج ويٌترك على النار لمدة دقيقتين.

رابعًا: وبعدها الخطوة السابقة، قم بإضافة الثوم ويُترك المزيج مرة أخرى لمدة دقيقتين إضافيتين.

خامسًا، ثم أضف طلصة الطماطم وقلبها مع الخليط، واتركه يُطهى لمدة دقيقة أخرى تقريبًا، وبعدها تضاف الكريمة والمكرونة ويترك المزيج ليغلي مع إضافة الملح والفلفل الأسود المتبقي.

سادسًا: وفي الخطوة الاخيرة، قم بإضافة المعكرونة المسلوقة إلى الخليط السابق وتقلب جيدًا وتُترك لمدة دقيقتين على نار هادئة مع المكونات الأخرى، وبعد ذلك يتم تقديمها في وعاء وتصبح جاهزة للأكل.