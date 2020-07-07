إعادة فتح الأسواق "الشعبية" في جميع محافظات غزة السبت المقبل

قرّر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الأسواق المركزية (الشعبية)، بعد إغلاقها لأكثر من شهرين، بسبب إجراءات مواجهة فيرو س كورونا المستجد، وذلك في محافظات القطاع كافة.

وأعلن المكتب الحكومي، إعادة فتح الاسواق الاسبوعية، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، موضحًا أن القرار جاء بناءً على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها اليوم.

وذكر أن بلديات القطاع وشرطة البلديات التابعة لوزارة الداخلية ستتابع تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية الموصى بها من قبل وزارة الصحة خلال فتح الأسواق.

وشدّد المكتب، على إلزام أصحاب البسطات بتطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

يُشار إلى أن الحكومة في غزة، أعلنت في وقت سابق، إغلاق الاسواق الشعبية في قطاع غزة، ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة وباء كورونا العالمي، وحفاظًا على سلامة حياة المواطنين.