يشهد سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 7/7/2020 اهتمامًا كبيرًا لدى اللبنانيين والمستثمرين منهم على وجه الخصوص.

ويحظى سعر الذهب على متابعة دقيقة وعالية على مدار الساعة في العالم أجمع نظرًا لأن المستثمرون يعتبرونه الوسيلة المهمة جدًا في حماية أموالهم في ظل تدهور الليرة اللبنانية مقابل العملات الاجنبية الأخرى لا سيما الدولار الامريكي.

كما ان أسعار الذهب تحظى باهتمام بالغ لدى المقبلين على الزواج لا سيما وأن الذهب يعتبر من السلعة الثمينة والمهمة لدى الفتيات حيث الزينة الجميلة والبرستيج العالي.

سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 7/7/2020

وننشر لكم قراؤنا الأعزاء في موقع فلسطين اليوم جدولًا حول الاسعار بالليرة اللبنانية وما يقابلها بالدولار الأمريكي حسب الوحدة وعيار الذهب وهي على النحو التالي: