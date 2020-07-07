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التعليم يكشف آلية نشر نتائج الثانوية العامة يوم السبت

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:56 - 07 يوليو 2020
وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الشامل 2019 فلسطين وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الشامل 2019 فلسطين
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أعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بفلسطين، اليوم الثلاثاء7/7/2020، أن نتائج امتحان الثانوية العامة ستكون يوم السبت 11/7/2020 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وفقاً لقرار مجلس الوزراء، إذ ستنشر النتائج إلكترونياً على النحو الآتي:

• الموقع الخاص بالثانوية العامة لهذا العام  www.psge.ps

• من خلال مواقع الوزارة والمديريات وصفحاتها الإلكترونية.

• عبر الرسائل القصيرة SMS المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

كما ستوزع كشوف الطلبة اعتباراً من يوم الأحد 12/7/2020 وفق ترتيب خاص في مديريات التربية والتعليم بما يضمن إجراءات السلامة العامة.

 

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