استعداداً لعيد الأضحى..ركود غير مسبوق في أسواق المواشي بغزة والأسعار لم تشفع

يشهد موسم الأضاحي في قطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع من موعد عيد الأضحى المبارك ، حالة من الركود الغير مسبوقة ، نتيجة الظروف الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة وبقطاع غزة ، نتيجة انتشار فيروس "كورونا" ، وسط استمرار الإغلاق المحكم على قطاع غزة خشية انتشار الفيروس .

فشل متوقع لموسم الاضاحي العام الحالي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة ، والركود الواضح في الأسواق وعدم إقبال المواطنين على الشراء.

"فلسطين اليوم" إلتقت بعدد من تجار الأضاحي بخانيونس حيث أكدوا كساد سوق الاضاحي بصورة كبيرة ، حيث قال التاجر سلمان سعيد أبو الفيسي من سكان خانيونس القرارة "السوق متردي للغاية ولا يوجد أي حجوزات من قبل المواطنين ، مشيراً الى ان لا مقارنة مع العام الماضي .

وتابع أبو الفيسي لايوجد سيولة لدى المواطنين ولا رواتب نتيجة "كورونا" التي جاءت ودمرت الاقتصاد والأسواق بشكل نهائي ، مشيراً الى ان أسعار الاضاحي جيدة ولكن دون اي اقبال من المواطنين.

أما التاجر أبو محمد أبو سليسة أشار الى أن أسعار الأضاحي العام الحالي كالعام الماضي ، ولا انخفاض عليها نتيجة التكلفة الغالية للعلف وعدم ادخال مواشي من جمهورية مصرن والمعابر نتيجة كورونا كالعام الماضي.

وحول الاسعار فأوضح ان سعر كيلو العساف 5 دينار أردني ، والليبي والبلدي 4 دينار .

وعن التاجر ابو ابراهيم فأكد ان حال السوق يشير ان عدد المضحين في قطاع غزة العام الحالي قد يصلوا لـ10% فقط ، وخاصة ان عدد من الموظفين يبحثون حالياً على التقسيط لعدم قدرتهم على الشراء.

واعتبر ان الرواتب والازمة الاقتصادية ستفشل موسم الاضاحي العام الحالي .

"فلسطين اليوم" طالعت أسعار الأضاحي للعام الحالي 2020-2021

**عجول الليموزين 18شيكل للكيلو الواحد

**الهولندي 15 شيكل للكيلو الواحد

**الشراري 18 شيكل للكيلو الواحد

**الماعز 5 دنانير للكيلو الواحد

**الخراف 4 دنانير للكيلو الواحد

ومن جانبها قالت وزارة الزراعة ان الأضاحي متوفرة هذا العام في أسواق القطاع ونتوقع استهلاك 30 ألف رأس من الأغنام و12 ألف من العجول.