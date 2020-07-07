الصحة :تسجيل 306 إصابة جديدة بـ"كورونا" 23 حالة في العناية المكثفة

أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الثلاثاء7/7/2020 عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 278 في محافظة الخليل، و8 في ضواحي القدس، 8 محافظة بيت لحم، 4 محافظة طولكرم، 6 محافظة رام الله والبيرة، و2 محافظة نابلس.

وبينت ان عدد عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 23 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 6 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 2 محافظة نابلس، 7 محافظة بيت لحم، 5 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).

- تسجيل 3 حالات تعافٍ في محافظة نابلس لمرضى مصابين بفيروس كورونا.

- العينات قيد الفحص: 3 آلاف عينية من مختلف المحافظات

- عدد الحالات النشطة الكلي: 4402

- عدد حالات التعافي: 668

- عدد حالات الوفاة: 22