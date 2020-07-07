وفاة شاب واصابة زوجته وابنه في حادث سير بطولكرم

توفي صباح اليوم الثلاثاء شاب وأصيبت زوجته وابنه بجروح مختلفة جراء حادث سير ذاتي شمال مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات قال: "إن الشاب يبلغ من العمر 27 عاما وهو من سكان بلدة كفر راعي في جنين لقي مصرعه جراء حادث سير ذاتي شمال مدينة طولكرم.

وأوضح العقيد ارزيقات، "إن الحادث الذاتي وقع على الطريق الواصلة بين بلدتي علار وعتيل شمال مدينة طولكرم، حيث انحرفت المركبة عن مسلك سيرها، ما أدى إلى اصطدامها بصخرة، ما أدى إلى وفاة السائق على الفور، فيما جرى نقل زوجته وابنه إلى مستشفى د.ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وأشار إلى ان الشرطة والنيابة فتحتا تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث.