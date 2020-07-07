مصر تعلق على تسريبات ملء سد النهضة سرًا من قبل إثيوبيا

علقت وزارة الموارد المائية والري المصرية، على التسريبات السودانية حول ملء سد النهضة سرًا من قبل إثيوبيا رغم استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث.

المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس محمد السباعي قال: "لا توجد أي معلومات بذلك الأمر".

وأضاف: "إن من تحدث عن بدء مل سد النهضة خلال الفترة الحالية، يُسأل عن ذلك، وعما يُثبت صحة كلامه من عدمه".

وأشار السباعي، إلى أن المفاوضات مستمرة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكن لا يوجد جديد حتى الوقت الراهن، معربا عن أمله في أن "تخرج اجتماعات اليوم بشيء.

وكان القيادي في قوى "الحرية والتغيير" بالسودان محمد وداعة، أكد أن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرا، الأمر الذي تسبب في نقص حصة المياه في السودان.

وأشار وداعة إلى أن جميع الأدلة تؤكد ذلك وأن السودان اشتكى من قلة المياه التي ترد إليه في يوليو/ تموز الحالي".

وأكد أن "هذه الخطوة أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء"، حسب صحيفة "الراكوبة".