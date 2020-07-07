ليبرمان يهاجم نتنياهو .. ما قصة مهاجمة منشآت ايران النووية؟

هاجم زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدما سمح لمسؤول كبير في جهاز أمني بالتلميح بأن "اسرائيل" تقف وراء الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيراني الخميس الماضي.

وطالب ليبرمان، رئيس حكومة الاحتلال بالعمل على اسكات المسؤول، مشيرًا إلى أن المسؤول الكبير في جهاز الاستخبارات بدأ حملته لخوض الانتخابات المبكرة داخل حزب الليكود تمهيدًا لخلافة نتنياهو.

وذلكم وفقًا لصحيفة معاريف التي نقلت الخبر على لسان ليبرمان.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤول استخباري شرق أوسطي مطّلع، قوله إن "إسرائيل مسؤولة عن الهجوم".

وقال المسؤول الاستخباري: "إن تل أبيب مسؤولة عن الانفجار الأخير لكن ليس لها أي علاقة بالحوادث الأخرى".

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أعلن عن "اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة بناء الجملون الذي تضرر بموقع نطنز النووي".

وذكر أنه تقرر إنشاء جملون أكبر بمعدات أكثر تقدما في هذا المجمع، مؤكدا أن الحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي، لم يخلف خسائر في الأرواح، فيما كانت الخسائر المادية جسيمة.

وأضاف "الجهات الأمنية في البلاد على علم حاليا بسبب وقوع الحادث، إلا أنها لا تنوي التحدث عنه حاليا لاعتبارات أمنية".