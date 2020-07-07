أسيران من غزة يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن أسيرين من قطاع غزة يدخلان اليوم الثلاثاء 7-7-2020 أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المؤسسة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن الأسيرين فتحي كامل محمد أبو حميد (35 عاماً) وحسني محمد حسن عيسى (37 عاماً) من حي الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة أنهيا ثمانية عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخلان اليوم عامهم التاسع عشر في سجون الاحتلال.

وأشارت المهجة، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين فتحي أبو حميد وحسني عيسى بتاريخ 07/07/2002م، خلال تنفيذ عملية اقتحام لمستوطنة ايلي سيناي في شمال القطاع قبل انسحاب الاحتلال منها.

وبعد اشتباك مع جنود الاحتلال ونفاذ سلاح الأسيرين استطاع الاحتلال اعتقالهما، حيث تعرضا لتعذيب شديد بعد الاعتقال مباشرة، من قبل أجهزة مخابرات الاحتلال، للإدلاء بمعلومات حول زملائهم الذين استطاعوا الانسحاب بعد العملية بسلام.

ووجهت لهما سلطات الاحتلال تهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال وصدر بحق الأسير فتحي أبو حميد حكماً بالسجن (19 عاماً و3 شهور)، وبحق الأسير حسني عيسى حكماً بالسجن (20) عاماً.

جدير بالذكر أن الأسير فتحي أبو حميد ولد بتاريخ 20/08/1985م؛ والأسير حسني عيسى ولد بتاريخ 01/03/1983م، وهما أعزبان، ويقبع الأسير أبو حميد حالياً في سجن نفحة الصحراوي، والأسير حسني عيسى يقبع حالياً في سجن رامون.