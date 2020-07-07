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سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 7/7/2020

  • فلسطين اليوم - الخرطوم
  • 10:59 - 07 يوليو 2020
سعر الذهب في السودان اليوم سعر الذهب في السودان اليوم
تقارير
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نعرض لكم في وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 7/7/2020 بالجنيه السوداني (SDG) والدولار الامريكي.

وتحظى اسعار الذهب في السودان على أهمية كبيرة جدًا لا سيما بين فئتين مهمتين في الدولة وهما المستثمرين والمقبلين على الزواج.

ويعد الاستثمار في الذهب من اهم الاستثمارات في جمهورية السودان الغنية بالذهب الأصفر.

وفي هذه المقالة سنعرض لكم سعر أوقية الذهب والكيلو والجرام بعياراته المختلفة.

 

سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 7/7/2020

الكمية ووحدة الذهب

سعر الذهب بالجنيه السوداني

سعر الذهب بالدولار الامريكي

أوقية الذهب

98,569.19

1,784.06

تولا الذهب

36,964.37

669.04

جرام الذهب عيار 24

3,169.43

57.37

جرام الذهب عيار 22

2,905.31

52.58

جرام الذهب عيار 21

2,773.25

50.19

جرام الذهب عيار 18       

2,377.07

43.02

جرام الذهب عيار 14

1,848.83

33.46

جرام الذهب عيار 12

1,584.71

28.68

جرام الذهب عيار 10

1,320.59

23.90

               

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