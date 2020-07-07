نعرض لكم في وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 7/7/2020 بالجنيه السوداني (SDG) والدولار الامريكي.

وتحظى اسعار الذهب في السودان على أهمية كبيرة جدًا لا سيما بين فئتين مهمتين في الدولة وهما المستثمرين والمقبلين على الزواج.

ويعد الاستثمار في الذهب من اهم الاستثمارات في جمهورية السودان الغنية بالذهب الأصفر.

وفي هذه المقالة سنعرض لكم سعر أوقية الذهب والكيلو والجرام بعياراته المختلفة.

سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 7/7/2020