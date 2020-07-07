عواد : اجتماع غداً لبحث كيفية نشر نتائج التوجيهي ولجان فنية شُكلت لمعالجة الاعتراضات

أكد محمد عواد مدير عام القياس والتقويم بتعليم رام الله اليوم الثلاثاء ،7/7/2020، ان لجنة الامتحانات ستجتمع غدا لبحث كيفية نشر نتائج الثانوية العامة المقرر الاعلان عنها يوم السبت القادم .

وقال عواد خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان اعلان مجلس الوزراء نتيجة الثانوية العامة له ارتباطات بالمرحلة القادمة حتى لاتكون فرصة لإنتقال العدوى ، وخاصة في ظل انتشار الفيروس بصورة كبيرة في محافظات الضفة .

وبين عواد ان اجتماع لجنة الامتحانات سيبحث كيفية نشر النتائج عبر المواقع الالكترونية ونشر الكشوف على المدارس.

وبشأن الاعتراضات والملاحظات على بعض المباحث وكيفية التعامل معها : قال بشأن الملاحظات تم وضع لجان فنية لكل مبحث ، معتقداً ان تتحدث النتائج عن نفسها ، داعيا للطلبة بالانتظار .

ويشار الى ان بيان جلسة مجلس وزراء حكومة رام الله اعلن بالأمس ان الاعلان عن نتائج الثانوية العامة لعام 2020 -2010 ، سيكون يوم السبت القادم 11/7/2020