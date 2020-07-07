أبو عاذرة يحدد موعد بداية العام الدراسي وسيناريو ثلاث مراحل دراسية للدوام قد يُعتمد

أكد الدكتور فريد أبو عاذرة رئيس برنامج التعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، أن السيناريو المفضل ضمن السيناريوهات المطروحة للدوام المدرسي في العام الجديد (2020-2021) هو سيناريو ثلاث مراحل دراسية للدوام.

وأوضح أبو عاذرة أن السبب في تفضيل هذا السيناريو هو الحفاظ على المسافة المطلوبة بين الطلبة مشيرًا إلى أن الادارات لن تضبط المسافة المطلوبة إلا في غرفة الفصل حيث يتعذر تحقيق ذلك في تجمعات الاستراحة والمقصف والطابور الصباحي.

وشدد على أن اختيار سيناريو بداية العام الجديد لم تحسم بعد.

وحول موعد العام الدراسي الجديد أكد أبو عاذرة أن موعد العام الدراسي الجديد (2020-2021) هو نفس الموعد المحدد مسبقا.

وأشار أبو عاذرة إلى أن هناك ثلاثة آلاف طالب/ة سيلتحقون بالصف الأول وهو زيادة عن العام الماضي ليكون المجموع الكلي ٢٨٥ الف طالب، مشددًا على أن هذا الأمر سيكون لصالح المتقدمين لوظيفة معلم لا سيما معلم مرحلة ومعلم لغة انجليزية وسيتم الإسراع في عملية تعيين معلمين جدد.

وبخصوص شواغر ٢٠١٧ قال أبو عاذرة: "تم تعيين عدد ٣٧٢ موظف/ة، وقد تم احتساب اليومي للبقية لباقي ايام العام الدراسي براتب بنسبة ٥٠%، وسيتم الاكتفاء من قائمة ٢٠١٧ حيث سيتم إجراء مقابلات للمتقدمين الجدد الذين تأهلوا للمقابلة خلال الشهر القادم مباشرة بعد انتهاء عملية التدقيق.

وأضاف أبو عاذرة: "تم تكليف فريق من برنامج التعليم لإعداد مواد خاصة بالتعلم عن بعد في حال طرأ جديد، مع خطة جاهزة لذلك، لا سيما بأن الأونروا أعدت بعض المواد اللازمة لتغطية ما فات الطلبة منذ بدء الحجر في الخامس من آذار وسيتم تطبيقها أول شهر".

وشدد على أن الأونروا ستلتزم بكل تعليمات وزارة الصحة في القطاع وتعليمات منظمة الصحة العالمية.