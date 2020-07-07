الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 7/7/202- ارتفاع الليرة

ارتفع سعر صرف الليرة السورية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك خلال تعاملات يوم الاثنين.

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 7/7/2020 ، انخفاضاً مقابل الليرة السورية التي تشهد ارتفاعاً لليوم الثالث على التوالي ، حيث بلغ سعر صرف الليرة الشراء (2275 – 2300) ، و(2300 – 2325) ليرة مبيعاً.

وحتى إغلاق الاثنين، ومقارنة بأسعار إغلاق الأحد، تراجع "دولار دمشق"، 75 ليرة، ليصبح ما

وهذا أعلى سعر لليرة مقابل الدولار في دمشق، منذ 14 حزيران/يونيو الفائت.

حلب : تراجع الدولار 50 ليرة، ليصبح ما بين 2275 ليرة شراءً، و2300 ليرة مبيعاً.

درعا: تراجع الدولار، 75 ليرة، ليصبح ما بين (2200 – 2225) ليرة شراءً، و(2250 – 2275) ليرة مبيعاً.

ريف حلب : تراجع الدولار 75 ليرة، ، ليصبح ما بين 2250 ليرة شراءً، و2275 ليرة مبيعاً.

إدلب : فتراجع الدولار 65 ليرة، ليصبح ما بين 2250 ليرة شراءً، و2275 ليرة مبيعاً. فيما الليرة التركية تراجعت إلى 320 ليرة شراءً، و330 ليرة مبيعاً.

وبالعودة إلى دمشق، تراجع اليورو، 70 ليرة، ليصبح ما بين (2560 – 2580) ليرة شراءً، و(2615 – 2630) ليرة مبيعاً.

وتراجعت التركية في دمشق، 13 ليرة سورية، لتصبح ما بين (322 – 327) ليرة شراءً، و(332 – 337) ليرة مبيعاً.

تل أبيض: الدولار يتراوح ما بين 2250 ليرة شراءً، و2300 ليرة مبيع. فيما تراوحت التركية ما بين 325 ليرة شراءً، و330 ليرة مبيعاً.

هذا، ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 1250 ليرة للدولار الواحد.