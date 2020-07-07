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حال استشهاد الغرابلي لن يمر دون رد

صحيفة :المقاومة تهدد باستمرار إطلاق الصواريخ المقتطعة حال استمرت الانتهاكات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:42 - 07 يوليو 2020
صواريخ المقاومة صواريخ المقاومة
تقارير
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هددت مصادر في المقاومة الفلسطينية لصحيفة "الاخبار اللبنانية"  بتواصل إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات بصورة متقطعة وتدريجية مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وقالت المقاومة وفقا للصحيفة "الاخبار اللبنانية" انه حال استشهاد الأسير سعدي الغرابلي  «فلن تتركه المقاومة دون رد».

وتأتي التهديدات في وقت وصفت فيه حركة «حماس» ما جرى بأنه «تجاوز للخطوط الحمر من الاحتلال»، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية إلى الخروج عن صمتها بشأن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال و"الموت الذي يهدد حياتهم جراء الإهمال الطبي المستمر"

 

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