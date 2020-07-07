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طالع ..ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7/7/2020

  • فلسطين اليوم - فلسطين
  • 09:21 - 07 يوليو 2020
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم مقابل الدينار الاردني والدولار الامريكي اليوم الثلاثاء7/7/2020، ارتفاعاً طفيفاً ، ليواصل الارتفاع الذي منذ الاسبوع الماضي.

وبلغ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7/7/2020 ، جرام 24  ، 198.78 شيكل $57.98

تقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب اليوم في فلسطين 7/7/2020، بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ونقدم إليكم سعر الذهب اليوم في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويحرص الفلسطينيون على متابعة سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدينار.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7/7/2020 بأسواق المال في فلسطين بالشيكل :

اسعار الذهب في فلسطين.JPG
اسعار الذهب 1.JPG
 

 

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